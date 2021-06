Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 giugno 2021)DEL 30 GIUGNOORE 17:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE VALERIA VERNINI PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E FLAMINIA,A SEGUIRE INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONENORD E PRENESTINA MENTRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA MONTESPACCATO E VIA DI CASAL DEL MARMO MENTRE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD SULL’A24TERAMO CODE TRA RACCORDO ANULARE E INNESTO COMPLANARE DIREZIONE TIVOLI A CAUSA ...