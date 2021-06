Via libera in Cdm al Dl Lavoro: Cashback sospeso e proroga del blocco dei licenziamenti solo per abbigliamento e tessile (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Decreto Lavoro e Fisco, un documento di 9 pagine che contiene l’insieme di «misure urgenti in materia fiscale, di tutela del Lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese». Stop al Cashback, rinnovo del blocco ai licenziamenti per il settore tessile, slittamento del pagamento delle cartelle esattoriali e nuove norme su Alitalia: questi i punti dei 7 articoli che compongo il testo esaminato dal Cdm. Dopo che nelle ultime settimane si era paventata l’ipotesi di prorogare ai settori più colpiti dalla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il viaal Decretoe Fisco, un documento di 9 pagine che contiene l’insieme di «misure urgenti in materia fiscale, di tutela del, dei consumatori e di sostegno alle imprese». Stop al, rinnovo delaiper il settore, slittamento del pagamento delle cartelle esattoriali e nuove norme su Alitalia: questi i punti dei 7 articoli che compongo il testo esaminato dal Cdm. Dopo che nelle ultime settimane si era paventata l’ipotesi dire ai settori più colpiti dalla ...

