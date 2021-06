Via libera dal Cdm al decreto Lavoro, sospeso il cashback (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per “misure urgenti in materia fiscale, di tutela del Lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.Tra le principali norme contenute nel provvedimento sospensione del programma “cashback” e “supercashback” nel secondo semestre del 2021; sblocco dei licenziamenti per l'industria manifatturiera ed edilizia con l'eccezione per il tessile e i settori ad esso collegati; Alitalia: istituzione di un fondo da 100 milioni di euro per il rimborso dei biglietti; differimento dell'invio delle cartelle esattoriali; istituzione di un fondo per contenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato illegge per “misure urgenti in materia fiscale, di tutela del, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.Tra le principali norme contenute nel provvedimento sospensione del programma “” e “super” nel secondo semestre del 2021; sblocco dei licenziamenti per l'industria manifatturiera ed edilizia con l'eccezione per il tessile e i settori ad esso collegati; Alitalia: istituzione di un fondo da 100 milioni di euro per il rimborso dei biglietti; differimento dell'invio delle cartelle esattoriali; istituzione di un fondo per contenere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti 'promettenti' contro il Covid-19. Si t… - vonderleyen : Via libera al piano italiano di ripresa e resilienza da 191.5 miliardi di euro! #NextGeneration è il piú grande pi… - Agenzia_Ansa : Via libera del CdM al decreto ponte sul blocco dei licenziamenti. Il ministro Orlando: 'Ci sono ulteriori strumenti… - Italpress : Via libera dal Cdm al decreto Lavoro, sospeso il cashback - Adnkronos : Cashback sospeso, cartelle, #licenziamenti: via libera del Consiglio dei ministri al dl. -