Via della Spiga si prepara all'Infiorata (Di mercoledì 30 giugno 2021) Celebrare la rinascita e la rigenerazione urbana di Milano attraverso una tradizione antica e suggestiva, quella dell'Infiorata: è l'obiettivo della prima edizione di «Semina – L'Infiorata di via della Spiga», un evento organizzato dalla società di real estate Hines in collaborazione con l'Associazione Amici di Via della Spiga e con i patrocini del Comune di Milano e del Comune di Noto. Saranno proprio i maestri infioratori della città siciliana a interpretare con petali e boccioli colorati il tema dell'evento, cioè la «Semina delle idee», ispirata da 13 ...

Ultime Notizie dalla rete : Via della Green Pass: come funziona, dove richiederlo, a cosa serve Quando capisco che la Certificazione è disponibile? Si riceverà un messaggio via sms o via email ... Chi verifica validità e autenticità? E la privacy è protetta? L'autenticità e validità della ...

Salvatore Bocchetti annuncia il ritiro: "Ho realizzato i miei sogni" E' stato lo stesso ex difensore del Milan ad annunciare via Instagram di aver appeso gli scarpini ... che ha di fatto giocato per la maggior parte della sua carriera in Russia, militando comunque anche ...

illycaffè: scopri la via della felicità Italian Gourmet Euro 2020, Costa: “Si può giocare la finale in Italia” Il Sottosegretario al Ministero della Salute ha dato parere positivo per la finale dell’Europeo in Italia e ha ricordato che gli inglesi non potranno ...

La nube orfana di Abell 1367 È un’immensa nube di gas caldo scoperta per la prima volta nel 2017 dal telescopio giapponese Subaru nel mezzo intergalattico dell’ammasso Abell 1367. È una nube isolata, non associata ad alcuna galas ...

