Very Mobile torna all’attacco con Very Flash: tutto illimitato e 200 GB a 7,99 euro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Very Mobile lancia una nuova offensiva per conquistare i clienti Iliad e PosteMobile: SMS e minuti illimitati e 200 GB al costo mensile di 7,99 euro L'articolo proviene da tuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 30 giugno 2021)lancia una nuova offensiva per conquistare i clienti Iliad e Poste: SMS e minuti illimitati e 200 GB al costo mensile di 7,99L'articolo proviene daAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Very Mobile torna all’attacco con Very Flash: tutto illimitato e 200 GB a 7,99 euro - 004Panther : @Nefset1 Passa a coopvoce online con invio a casa. Primo mese gratis. Poi passi ad 'ho mobile' Puoi anche valutare… - mondomobileweb : Very Mobile, nuovo Porta un amico in Very: fino a 10 euro di ricarica omaggio per entrambi - xbox_series : Non ricordo chi me ne parlava l'altro giorno ti e' arrivata la sim di very mobile?? Se fosse vero potrebbe essere l… - zazoomblog : Very Mobile nuova campagna informativa per Very Flash a 799 euro al mese - #Mobile #nuova #campagna #informativa -