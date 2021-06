Vertenza Air Italy, c'è attesa per la cig. Arriva il decreto per 1.400 lavoratori (Di mercoledì 30 giugno 2021) ... il direttore generale del ministero del Lavoro ha comunicato che il decreto legge che conterrà anche le modifiche per i lavoratori Air Italy dovrebbe essere pubblicato oggi stesso sulla gazzetta ... Leggi su sardiniapost (Di mercoledì 30 giugno 2021) ... il direttore generale del ministero del Lavoro ha comunicato che illegge che conterrà anche le modifiche per iAirdovrebbe essere pubblicato oggi stesso sulla gazzetta ...

