Vercelli | incendio nella basilica di Sant’Andrea | paura per dodici suore

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Aè scoppiato undi: i Vigili del Fuoco sono intervenuti per far evacuaree spegnere le fiamme. Non si sono registrati feriti. Credit: PixabayTragedia sfioratatarda serata di ieri, martedì 29 giugno, nel centro di. Intorno alle 22 all’interno delladi, in via Galileo Ferraris, è scoppiato unche ha messo in pericolo la vita delleal suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Vercelli incendio

Dodici suore sono state soccorse ieri sera adai Vigili del Fuoco , intervenuti per undivampato nell'antica basilica di S. Andrea . Le fiamme si sono sviluppate nella sagrestia, mettendo in pericolo le dodici religiose della ...Nottata di apprensione per la comunità di. Intorno alle 21.45 di ieri, 29 giugno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per unscoppiato alla Basilica di Sant'Andrea. Il rogo si è sviluppato all'interno della sacrestia, ...A Vercelli è scoppiato un incendio nella Basilica di Sant'Andrea: i Vigili del Fuoco sono intervenuti per far evacuare dodici suore e spegnere le fiamme.Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso l'evacuazione in sicurezza delle religiose e la messa in sicurezza dei locali ...