Vera Jourova | UE | “L’Ungheria ritiri la legge anti-LGBT+”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Bruxelles risponde a Victor Orbán., la vice presidente della Commissione europea, ha reso nota l’intenzione dell’Unione Europea di intervenire qualora lache vieta la rappresentazione dell’omosessualità non venga ritirata. “Ci aspettiamo una risposta dal governo ungherese, preferibilmente l’annuncio che lanon entrerà in vigore, ma se la risposta non sarà soddisfacente non esiteremo ad andare avnel processo e ciò potrebbe portare alla Corte europea di giustizia e anche a sanzioni economiche“. In un secondo momento ha aggiunto: “Abbiamo già inviato una lettera alle autorità ...

