Venturato saluta il Cittadella | “Un capitolo bellissimo della mia vita | peccato non essere riuscito a salire in Serie A”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ormai ex allenatore del, Roberto, ha voluto, tramite il proprio profilo Instagram,re la società, la squadra ed i tifosi dopo un percorso durato 6 anni e con laA sfuggitagli per un soffio due volte. Questo il post: “Negli ultimi 6 annimiaho inseguito un sogno: andare inA con il, partendo dalla Lega Pro. Ci ho provato giorno dopo giorno, con ENTUSIASMO e PASSIONE, insieme al presidente Gabrielli e al direttore Marchetti (grazie per l’opportunità, Stefano), ...

Commenta per primo Roberto saluta il Cittadella dopo sei anni e affida le proprie emozioni a una lunga lettera su Instagram. CITTADELLA - Il Cittadella, in una nota societaria, ha ufficializzato che l'allenatore Roberto Venturato, dopo 6 stagioni e 270 panchine, saluta e non proseguirà il suo rapporto con i veneti.