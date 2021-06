Venti di guerra per Urbano Cairo dagli USA (Di mercoledì 30 giugno 2021) Blackstone avanti contro Rcs: al tribunale Usa la nuova causa Il Sole 24 Ore, pagina 25, Marco Valsania. Blackstone decide i nuovi passi nella sfida ingaggiata con Rcs davanti alla magistratura degli Stati Uniti: il grande fondo americano di private equity, se non saranno svolte in extremis, nelle prossime ore indicherà come intende procedere nella causa per danni contro l’editore italiano presso la Corte Suprema dello stato di New York, se attraverso l’azione già intentata oppure con la presentazione di un dossier rivisto ed emendato. Qualunque la scelta di Blackstone, le parti sono finora parse sulle barricate, impegnate in un protratto duello che ha per oggetto la cessione dello ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 30 giugno 2021) Blackstone avanti contro Rcs: al tribunale Usa la nuova causa Il Sole 24 Ore, pagina 25, Marco Valsania. Blackstone decide i nuovi passi nella sfida ingaggiata con Rcs davanti alla magistratura degli Stati Uniti: il grande fondo americano di private equity, se non saranno svolte in extremis, nelle prossime ore indicherà come intende procedere nella causa per danni contro l’editore italiano presso la Corte Suprema dello stato di New York, se attraverso l’azione già intentata oppure con la presentazione di un dossier rivisto ed emendato. Qualunque la scelta di Blackstone, le parti sono finora parse sulle barricate, impegnate in un protratto duello che ha per oggetto la cessione dello ...

