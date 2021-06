Vene varicose | la soluzione hi-tech italiana raccoglie un nuovo aumento di capitale

(Di mercoledì 30 giugno 2021) I-VASC (www.i-vasc.com), PMI innovativaattiva nell’ambito med, ha raccolto 1,17 milioni di euro in undi. Tra gli investitori compaiono l’imprenditore Ferrante Gaetani, l’Avvocato Luca Trevisan dello Studio Trevisan & Cuonzo, Bootes S.r.l. dell’Ingegnere Rosario Bifulco e SIS S.r.l. dell’Ingegnere Fabio Faltoni. Entro la fine del 2022 la PMI lancerà sul mercato un dispositivo in grado di semplificare e velocizzare la cura delle, problema che riguarda decine di milioni di persone in tutto il mondo. La sfida ...

Ultime Notizie dalla rete : Vene varicose

il Giornale

Molte donne sanno quanto sia fastidiosa la sensazione di avere gambe pesanti e piedi gonfi soprattutto nel periodo estivo. Inoltre capillari rotti ecreano dei brutti inestetismi nelle gambe, che spesso molti nascondono con pantaloni o addirittura con calze coprenti. Se in inverno utilizzare calze contenitive aderenti può essere ...... per questo viene spesso consigliata nei casi di insufficienza venosa e linfatica, in presenza di edemi e gonfiori alle gambe, cellulite,, gambe pesanti e flebiti . La tisana di ...Come indolenzimento e prurito: tutti disagi che aumentano con il caldo. Complici la poca attività fisica, la genetica, l'alimentazione. E possono ...La tisana di meliloto è una bevanda che aiuta il drenaggio linfatico e venoso e contrasta i disturbi digestivi ...