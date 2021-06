Variante delta, Pregliasco: "Tifosi inglesi a Roma? Un guaio" (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Gli Europei di calcio potrebbero diventare un veicolo per una più ampia diffusione della Variante delta del covid in Italia. Dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Germania, si prevedono infatti in arrivo a Roma migliaia di Tifosi inglesi per la prossima partita contro l'Ucraina ai quarti e "il rischio purtroppo sale". A dirlo all'Adnkronos Salute è il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano. "E' un guaio - afferma - perché è chiaro che la probabilità di contagio con un singolo contatto è bassa, ma più contatti ci sono e più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Gli Europei di calcio potrebbero diventare un veicolo per una più ampia diffusione delladel covid in Italia. Dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Germania, si prevedono infatti in arrivo amigliaia diper la prossima partita contro l'Ucraina ai quarti e "il rischio purtroppo sale". A dirlo all'Adnkronos Salute è il virologo Fabrizio, docente dell'Università Statale di Milano. "E' un- afferma - perché è chiaro che la probabilità di contagio con un singolo contatto è bassa, ma più contatti ci sono e più ...

