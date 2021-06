Variante Delta, il governo inglese ai tifosi: “Non andate a Roma per i quarti di finale, tifiamo tutti la nazionale davanti alla tv” (Di mercoledì 30 giugno 2021) La sottosegretaria al Commercio del governo britannico, Anne-Marie Trevelyan, ha invitato i tifosi inglesi a non raggiungere Roma per assistere al match di sabato sera dei quarti di finale di Euro 2020 contro l’Ucraina. “Ovviamente è difficile non sorridere nel vedere tutte quelle meravigliose bandiere sventolare, ti rende così orgoglioso del fatto che la nostra squadra abbia fatto così bene la scorsa notte (superando la Germania, ndr)”, ha dichiarato Trevelyan a Sky Sport Uk: ciononostante, l’appello del governo è “di tifare la nazionale da casa e di esultare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) La sottosegretaria al Commercio delbritannico, Anne-Marie Trevelyan, ha invitato iinglesi a non raggiungereper assistere al match di sabato sera deididi Euro 2020 contro l’Ucraina. “Ovviamente è difficile non sorridere nel vedere tutte quelle meravigliose bandiere sventolare, ti rende così orgoglioso del fatto che la nostra squadra abbia fatto così bene la scorsa notte (superando la Germania, ndr)”, ha dichiarato Trevelyan a Sky Sport Uk: ciononostante, l’appello delè “di tifare lada casa e di esultare ...

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - Corriere : Un tassista senza mascherina e vaccinati sotto il 5%, la variante Delta rimanda Sydney in lockdown - Corriere : ?? Ecco come la variante Delta è entrata a Sydney, che ora è in lockdown - ilmessaggeroit : Variante Delta, per contagiarsi bastano «da 5 a 10 secondi»: le immagini riprese in un supermercato - TuvoReal : RT @Omero79: Una giornalista di Studio aperto ha chiamato la variante delta plus, 'Delta plas'; forse era compagna di banco di Of Maio. Qu… -