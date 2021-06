Variante Delta, contagi e vaccini: cosa succede nel mondo (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Variante Delta del coronavirus spaventa il mondo. La diffusione di questa Variante sta portando alcuni Paesi ad adottare misure più restrittive nel tentativo di arginare i contagi, mentre si spinge sulla seconda dose della vaccinazione anti Covid. Intanto da domani 1 luglio il Green Pass renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. FRANCIA – In Francia la Variante indiana “rappresenta circa il 20% dei nuovi casi” di coronavirus accertati nel Paese dove sta “progressivamente diventando dominante”, ha detto il ministro della Salute ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ladel coronavirus spaventa il. La diffusione di questasta portando alcuni Paesi ad adottare misure più restrittive nel tentativo di arginare i, mentre si spinge sulla seconda dose della vaccinazione anti Covid. Intanto da domani 1 luglio il Green Pass renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen. FRANCIA – In Francia laindiana “rappresenta circa il 20% dei nuovi casi” di coronavirus accertati nel Paese dove sta “progressivamente diventando dominante”, ha detto il ministro della Salute ...

ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - Corriere : Un tassista senza mascherina e vaccinati sotto il 5%, la variante Delta rimanda Sydney in lockdown - Toniapatty : RT @valy_s: #COVID19 Come avevano già detto gli inglesi: la VARIANTE DELTA è sicuramente più contagiosa ma a livello di sintomatologia è p… - daninovaro : RT @Ussignur_: @matteograndi Al momento la variante delta, che è circa un raffreddore per la maggioranza dei casi, colpisce 6 volte di più… -