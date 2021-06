Vagina steam | cos’è e a cosa serve il trattamento al vapore scelto dalle star

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 giugno 2021) C’è forse qualcosa di off limits per Jada Pinkett Smith? Con i celebri ospiti del suo show «Red Table Talk», l’attrice e produttrice americana ha affrontato ogni tipo di argomento: relazioni amorose, faide, tradimenti e traumi familiari. Esponendosi per prima e aprendosi con candore. Sino a che, in una delle ultime puntate dello show, Jada Pinkett Smith ha deciso di dedicarsi al rituale del vagina steam insieme alla figlia Willow Smith e alla madre Adrienne Banfield-Norris, co-star del programma. Il tutto serenamente in posa davanti alla telecamera.