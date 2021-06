Vaccini, prenotazioni bloccate e consegne ridotte: cosa sta succedendo nelle regioni (Di mercoledì 30 giugno 2021) Più di 51 milioni di dosi somministrate, ma è allarme. Perché nel mese di luglio si rischia un brusco rallentamento della campagna vaccinale in diverse zone ... Leggi su today (Di mercoledì 30 giugno 2021) Più di 51 milioni di dosi somministrate, ma è allarme. Perché nel mese di luglio si rischia un brusco rallentamento della campagna vaccinale in diverse zone ...

Advertising

SkyTG24 : Vaccini Covid, consegne ridotte e prenotazioni bloccate: i ritardi dal Lazio alla Puglia - zaiapresidente : ?? A SOTTOMARINA (VE) VACCINI IN SPIAGGIA PER TUTTE LE ETÀ IN QUESTO WEEKEND. APERTE LE PRENOTAZIONI ?? >… - SmorfiaDigitale : Vaccini Covid, consegne ridotte e prenotazioni bloccate: i ritardi dal Lazio all... - Mikepub1 : RT @IlPrimatoN: Altro che vaccino nel luogo di villeggiatura, le dosi scarseggiano - UnioneSarda : #Sardegna - Vaccini anti-#Covid19, nell'Isola somministrate quasi 18mila dosi in 24 ore. Niente boom di prenotazion… -