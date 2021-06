Vaccini in vacanza: l'accordo Piemonte - Liguria. Timori per forniture dosi (Di mercoledì 30 giugno 2021) ?Sono 51.007.304 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 92,2% del totale di quelle consegnate Leggi su rainews (Di mercoledì 30 giugno 2021) ?Sono 51.007.304 ledi vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 92,2% del totale di quelle consegnate

Agenzia_Ansa : Sono stati 190.635 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. I… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Al via con i vaccini in vacanza. Piemonte e Liguria fanno da apripista e l'accordo, all'insegna della reciprocità, sarà o… - ilfoglio_it : Via libera ai vaccini in vacanza. Piemonte e Liguria fanno da apripista, con un accordo che sarà operativo da giove… - Agenzia_Ansa : Al via con i vaccini in vacanza. Piemonte e Liguria fanno da apripista e l'accordo, all'insegna della reciprocità,… - fisco24_info : Vaccini in vacanza, Piemonte e Liguria aprono la strada: Ci pensa anche Lombardia. Sileri, temo calo richieste a lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini vacanza Vaccini in vacanza? Ecco come prenotare in Lombardia, Piemonte e Liguria Vaccini in vacanza: reciprocità vaccinale tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Ecco come i cittadini potranno ricevere la dose nel luogo di villeggiatura.

Ecco come vaccinarsi in Liguria. A metà luglio tocca ai ragazzini Da giovedì 1° luglio le piattaforme per la gestione dei vaccini di Liguria e Piemonte daranno la possibilità ai cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori di richiedere la somministrazione della seconda ...

Vaccino in vacanza, dove si può fare (per ora) e come QUOTIDIANO NAZIONALE Covid, vaccini: seconda dose per liguri e piemontesi in vacanza nei due territori CUNEO CRONACA - Da giovedì 1° luglio le piattaforme per la gestione dei vaccini di Liguria e Piemonte daranno la possibilità ai cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza ...

Vaccini in vacanza: apripista le Regioni Piemonte e Liguria Saranno le Regioni Piemonte e Liguria a fare da regioni pilota, in Italia, per un’idea, sulla campagna vaccinale, che in realtà era già stata in ...

