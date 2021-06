Vaccini, allarme scorte: bloccate le prenotazioni. Domani vertice regioni-Figliuolo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu – Piano Vaccini, è allarme scorte: niente nuove prenotazioni e probabili rinvii di appuntamenti già presi. Le regioni corrono ai ripari, con la Puglia che blocca le prenotazioni. Difficoltà su luglio si registrano anche in Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. La Campania non convocherà altre persone il mese prossimo e l’Umbria si dedicherà solo alle seconde dosi. Timori avanzano anche per la Lombardia. Insomma, sono diverse le regioni in cui si rischia un rallentamento della campagna vaccinale, tra ritardi e mancata consegna di dosi. Piano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu – Piano, è: niente nuovee probabili rinvii di appuntamenti già presi. Lecorrono ai ripari, con la Puglia che blocca le. Difficoltà su luglio si registrano anche in Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. La Campania non convocherà altre persone il mese prossimo e l’Umbria si dedicherà solo alle seconde dosi. Timori avanzano anche per la Lombardia. Insomma, sono diverse lein cui si rischia un rallentamento della campagna vaccinale, tra ritardi e mancata consegna di dosi. Piano ...

