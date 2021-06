Uso irregolare 'carta docente', Gdf sanziona 31 insegnanti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Trentuno docenti e due esercizi commerciali sono stati sanzionati dalla Guardia di Finanza di Macerata per aver speso il 'buono' da 500 euro della 'carta del docente' per l'acquisto di beni diversi da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Trentuno docenti e due esercizi commerciali sono statiti dalla Guardia di Finanza di Macerata per aver speso il 'buono' da 500 euro della 'del' per l'acquisto di beni diversi da ...

Ultime Notizie dalla rete : Uso irregolare Uso irregolare 'carta docente', Gdf sanziona 31 insegnanti Trentuno docenti e due esercizi commerciali sono stati sanzionati dalla Guardia di Finanza di Macerata per aver speso il 'buono' da 500 euro della 'Carta del docente' per l'acquisto di beni diversi da ...

Uso irregolare 'carta docente', Gdf sanziona 31 insegnanti - Cronaca ANSA Nuova Europa Uso irregolare 'carta docente', Gdf sanziona 31 insegnanti a ciascuno è stata applicata la sanzione del pagamento di una somma di denaro pari al triplo del valore del buono speso irregolarmente. Ai due commercianti sanzione cumulativa di circa 5.600 euro ...

