Usa | palazzo crollato a Miami | 12 morti e ancora 149 dispersi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ salito a 12il bilancio delle vittime accertate a causa del crollo di undi 12 piani nel complesso Champlain Towers, nella zona di Surfside, nella contea di-Dade. Isono 149. Il bilancio è stato confermato nelle ultime ore dal sindaco della contea di-Dade, Daniella Levine Cava. Ieri è stata annunciata, forse già per giovedì, una visita a Surfside del presidente Joe Biden e della first lady Jill Biden. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E' salito a 12 morti il bilancio delle vittime accertate a causa del crollo di un palazzo di 12 piani nel complesso Champlain Towers, nella zona di ...