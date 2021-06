Usa: ok Camera per togliere statue leader sudisti da Capitol (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Camera Usa ha approvato una legge per rimuovere le statue dei leader confederati dal Campidoglio e per rimpiazzare il busto di Roger B. Taney, il capo della corte suprema autore delle motivazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) LaUsa ha approvato una legge per rimuovere ledeiconfederati dal Campidoglio e per rimpiazzare il busto di Roger B. Taney, il capo della corte suprema autore delle motivazioni ...

