Usa | morto a 88 anni l' ex segretario della Difesa Donald Rumsfeld

22.03ex segretario Difesa Rumsfeld Donald Rumsfeld, l'ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti, èa 88 anni. Lo comunica la famiglia (di origine tedesca) "con profonda tristezza". Lo ...Ha affrontato l'11 settembre e l'invasione in Afghanistan. Donald Rumsfeld, l'ex segretario alla Difesa americano, èall'età di 88 anni nello stato del New Mexico. Segretario alla Difesa nel pieno del conflitto nel sud - est asiatico sotto Ford, ex falco e capo del Pentagono sotto George W. Bush, si trovò ad ...Bush, si trovò ad affrontare l’11 settembre e l’invasione dell’Afghanistan. Usa, morto l’ex segretario alla Difesa Donald Rumsfeld L’annuncio è stato dato dalla sua famiglia: “Forse passerà alla ...L'ex segretario della Difesa Usa, Donald Rumsfeld, è morto all'età di 88 anni a Taos, nel Nuovo Messico. "E' con profonda tristezza - riferisce la famiglia - che condividiamo la notizia della ...