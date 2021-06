Usa, Camera vota per rimuovere le statue di Confederati e personaggi razzisti dal Campidoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato ieri una proposta di legge per rimuovere dal Campidoglio tutte le statue raffiguranti personaggi che abbiano servito volontariamente la Confederazione o famosi per provvedimenti razzisti, tra cui il busto del Giudice capo della Corte Suprema, Roger Brooke Taney, che a metà Ottocento negò che i neri fossero cittadini statunitensi. Approvato con una maggioranza di 285 a 120, compresi 67 repubblicani che hanno votato a favore insieme ai colleghi democratici, il disegno di legge HR 3005/2021 passerà ora ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ladei rappresentanti degli Stati Uniti hato ieri una proposta di legge perdaltutte leraffigurantiche abbiano servito volontariamente la Confederazione o famosi per provvedimenti, tra cui il busto del Giudice capo della Corte Suprema, Roger Brooke Taney, che a metà Ottocento negò che i neri fossero cittadini statunitensi. Approvato con una maggioranza di 285 a 120, compresi 67 repubblicani che hannoto a favore insieme ai colleghi democratici, il disegno di legge HR 3005/2021 passerà ora ...

