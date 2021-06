Uomo minaccia di far saltare in aria il McDonald’s perché nel suo ordine mancano le salse: interviene la polizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aveva ordinato al McDonald’s i Chicken McNuggets, ma quando non ha trovato la salsa in regalo si è infuriato ed ha minacciato di far saltare in aria il fast food. Siamo nello Stato dell’Iowa (USA), qui Robert Golwitzer Jr., 42 anni, ha dato letteralmente in escandescenze. Lo riporta il Sun, secondo cui l’Uomo avrebbe ammesso davanti agli agenti che lo hanno arrestato sabato 26 giugno di aver chiamato il ristorante lamentandosi dell’assenza di un salsa specifica per le sue crocchette di pollo. Non una lamentela qualunque bensì intimidazioni contro il personale con tanto di minaccia di far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aveva ordinato ali Chicken McNuggets, ma quando non ha trovato la salsa in regalo si è infuriato ed hato di farinil fast food. Siamo nello Stato dell’Iowa (USA), qui Robert Golwitzer Jr., 42 anni, ha dato letteralmente in escandescenze. Lo riporta il Sun, secondo cui l’avrebbe ammesso davanti agli agenti che lo hanno arrestato sabato 26 giugno di aver chiamato il ristorante lamentandosi dell’assenza di un salsa specifica per le sue crocchette di pollo. Non una lamentela qualunque bensì intimidazioni contro il personale con tanto didi far ...

