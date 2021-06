United Colors of Benetton entra negli esports: vestirà i Caster italiani in LEC (Di mercoledì 30 giugno 2021) United Colors of Benetton, storica azienda italiana di abbigliamento, ha deciso di fare il proprio debutto nel mondo degli esports andando a vestire i Caster italiani nel campionato di LEC 2021 Summer Split. L’idea dell’azienda veneta è quella di espandere il proprio mercato abbracciando uno dei settori in più rapida crescita al momento, per l’appunto i giochi virtuali. L’idea della nascita di questo accordo commerciale ha preso piede grazie alla collaborazione tra l’azienda di vestiario e due società del gruppo Dentsu: MKTG, specializzata nel gaming e Simple Agency, specializzata nel ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 30 giugno 2021)of, storica azienda italiana di abbigliamento, ha deciso di fare il proprio debutto nel mondo degliandando a vestire inel campionato di LEC 2021 Summer Split. L’idea dell’azienda veneta è quella di espandere il proprio mercato abbracciando uno dei settori in più rapida crescita al momento, per l’appunto i giochi virtuali. L’idea della nascita di questo accordo commerciale ha preso piede grazie alla collaborazione tra l’azienda di vestiario e due società del gruppo Dentsu: MKTG, specializzata nel gaming e Simple Agency, specializzata nel ...

