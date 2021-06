Una Vita, anticipazioni spagnole: Camino smette di nuovo di parlare (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso dei prossimi episodi di Una Vita, ci sarà una clamorosa svolta per Camino Pasamar. Le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5 rivelano, infatti, che la ragazza, pur di aiutare la sua amata Maite ad uscire di prigione, accetterà di imprimere una svolta inattesa alla propria esistenza. La pittrice è stata arrestata nel giorno delle nozze di Genoveva e Felipe e da quel momento in poi la figlia di Felicia è piombata nella disperazione. La ragazza ha chiesto disperatamente aiuto a Liberto che, nonostante abbia contribuito a rovinare Maite raccontando alla ristoratrice di aver visto al figlia in ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel corso dei prossimi episodi di Una, ci sarà una clamorosa svolta perPasamar. Ledella soap opera di Canale 5 rivelano, infatti, che la ragazza, pur di aiutare la sua amata Maite ad uscire di prigione, accetterà di imprimere una svolta inattesa alla propria esistenza. La pittrice è stata arrestata nel giorno delle nozze di Genoveva e Felipe e da quel momento in poi la figlia di Felicia è piombata nella disperazione. La ragazza ha chiesto disperatamente aiuto a Liberto che, nonostante abbia contribuito a rovinare Maite raccontando alla ristoratrice di aver visto al figlia in ...

