Una Vita, anticipazioni 1 luglio: Camino scopre da Liberto chi ha denunciato Maite (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una Vita, anticipazioni 1 luglio: Camino sempre in ansia per la sua Maite. Nella puntata di giovedì, però, la ragazza avrà qualcosa a cui aggrapparsi per aiutarla. Una Vita, anticipazioni 1 luglio: Liberto informa Camino che a denunciare Maite, è stata una lavandaia. La Pasamar ha un sospetto Camino si è rivolta a Liberto per chiedergli aiuto con Maite. Selèr fa sapere alla figlia di Felicia che a denunciare la sua fidanzata, è stata una lavandaia di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 30 giugno 2021) Unasempre in ansia per la sua. Nella puntata di giovedì, però, la ragazza avrà qualcosa a cui aggrapparsi per aiutarla. Unainformache a denunciare, è stata una lavandaia. La Pasamar ha un sospettosi è rivolta aper chiedergli aiuto con. Selèr fa sapere alla figlia di Felicia che a denunciare la sua fidanzata, è stata una lavandaia di ...

Advertising

matteograndi : Se la #Delta prende davvero piede e i vaccini si confermano una barriera efficace, cosa succede? Si riparte con il… - PIERPARDO : Ventuno anni fa stavo per vivere una delle giornate più belle della mia vita. Una partita che per me significa molt… - il_pucciarelli : Ai tempi del Prc e poi di Sel c'erano parlamentari che andavano nelle carceri (e nei Cie) ad occuparsi della vita d… - chanvndIerbong : sembra una vita fa - valedc20 : Spesso si delinque perché si sono vissute situazioni di violenza e disagio. Il carcere dovrebbe aiutare a prendere… -