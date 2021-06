Una donna promettente ed Elle: Mulligan e Huppert, vendicatrici allo specchio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una donna promettente di Emerald Fennell ed Elle di Paul Verhoeven: due film magistrali in cui uno stupro è il motore che innesca la parabola dElle due protagoniste. La reiterazione di uno stupro: è il meccanismo replicato puntualmente da Cassandra Thomas, con studiata precisione e secondo dinamiche che non divergono mai troppo dal copione prestabilito. Tutti i weekend della protagonista di Una donna promettente sono scanditi infatti dai prodromi di un abuso sessuale: a posteriori scopriremo che tali episodi, interrotti un attimo prima che lo stupro giunga a compimento, rappresentano in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Unadi Emerald Fennell eddi Paul Verhoeven: due film magistrali in cui uno stupro è il motore che innesca la parabola ddue protagoniste. La reiterazione di uno stupro: è il meccanismo replicato puntualmente da Cassandra Thomas, con studiata precisione e secondo dinamiche che non divergono mai troppo dal copione prestabilito. Tutti i weekend della protagonista di Unasono scanditi infatti dai prodromi di un abuso sessuale: a posteriori scopriremo che tali episodi, interrotti un attimo prima che lo stupro giunga a compimento, rappresentano in ...

