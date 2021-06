UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 1° luglio 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 1° luglio 2021: Leggi anche: Un POSTO al SOLE anticipazioni: FILIPPO non si ricorda di Serena e Irene, perde la memoria! Rossella (Giorgia Gianetiempo), dopo essere tornata a Napoli, è in procinto di riprendere in mano la sua vita. Silvia (Luisa Amatucci) è ormai divisa tra la sua famiglia e Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), ma per lei è ormai giunto il momento di prendere una complicata decisione. L’operazione di Filippo (Michelangelo Tommaso) è sempre ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 giugno 2021)di Unalin onda1°: Leggi anche: Unal: FILIPPO non si ricorda di Serena e Irene, perde la memoria! Rossella (Giorgia Gianetiempo), dopo essere tornata a Napoli, è in procinto di riprendere in mano la sua vita. Silvia (Luisa Amatucci) è ormai divisa tra la sua famiglia e Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), ma per lei è ormai giunto il momento di prendere una complicata decisione. L’operazione di Filippo (Michelangelo Tommaso) è sempre ...

