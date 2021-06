Un posto al sole anticipazioni: FILIPPO non si ricorda di Serena e Irene, perde la memoria! (Di mercoledì 30 giugno 2021) In tempi non sospetti, vi abbiamo anticipato che un importante personaggio di Un posto al sole sarebbe andato incontro ad un’amnesia. A quel punto, diversi fan della soap hanno iniziato a pensare che potesse trattarsi di FILIPPO Sartori (Michelangelo Tommaso), visto che già allora era l’unico ruolo che accusava problemi di salute. E così sarà, come le nuove anticipazioni hanno ampiamente evidenziato. Leggi anche: UN posto AL sole, anticipazioni puntata di mercoledì 30 giugno 2021 Va dunque in scena la storia “bella tosta” di cui vi avevamo parlato e che sarà con tutta ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 giugno 2021) In tempi non sospetti, vi abbiamo anticipato che un importante personaggio di Unalsarebbe andato incontro ad un’amnesia. A quel punto, diversi fan della soap hanno iniziato a pensare che potesse trattarsi diSartori (Michelangelo Tommaso), visto che già allora era l’unico ruolo che accusava problemi di salute. E così sarà, come le nuovehanno ampiamente evidenziato. Leggi anche: UNALpuntata di mercoledì 30 giugno 2021 Va dunque in scena la storia “bella tosta” di cui vi avevamo parlato e che sarà con tutta ...

