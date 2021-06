Un nuovo partito, il ritorno di Dibba e l’addio a Draghi: cosa faranno Grillo e Conte dopo il vaffa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il post con cui ieri Beppe Grillo ha mandato un vaffa alla leadership di Giuseppe Conte nel MoVimento 5 Stelle apre una serie di scenari sul futuro dei grillini. Il primo, e quello che appare ad oggi il più probabile, è quello di una scissione tra le anime di lotta e di governo dell’attuale M5s. Il secondo scenario è la nascita di un nuovo partito con a capo l’ex premier, che ha già scelto lo slogan (“Insieme”) e nel quale dovrebbero confluire tutti i grillini a cui sarà impedito di candidarsi per la regola del secondo mandato. Il terzo è quello dei Grandi Ritorni. Uno si è già consumato, visto che ieri ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il post con cui ieri Beppeha mandato unalla leadership di Giuseppenel MoVimento 5 Stelle apre una serie di scenari sul futuro dei grillini. Il primo, e quello che appare ad oggi il più probabile, è quello di una scissione tra le anime di lotta e di governo dell’attuale M5s. Il secondo scenario è la nascita di uncon a capo l’ex premier, che ha già scelto lo slogan (“Insieme”) e nel quale dovrebbero confluire tutti i grillini a cui sarà impedito di candidarsi per la regola del secondo mandato. Il terzo è quello dei Grandi Ritorni. Uno si è già consumato, visto che ieri ...

Advertising

fattoquotidiano : Il tesoriere Centemero nel 2017 scrive: “I nostri eletti dovranno effettuare i bonifici sull’Iban del nuovo partito… - marziodb : RT @LaNotiziaTweet: No al partito unipersonale. #Grillo chiude la porta a #Conte e indice le elezioni sulla piattaforma #Rousseau per il nu… - CarpaneseSilva1 : RT @Gianmar26145917: Arriva la replica di #Grillo a #Conte ed è durissima: 'Non possiamo lasciare che un #MoViMento nato per diffondere la… - aiyour1 : RT @nyp64N5uCEe3wiu: Il Partito Comunista Cinese (PCC) rilascerà un nuovo virus negli Stati Uniti? Secondo il miliardario cinese Miles Guo… - FilippoPeppino : @paolo97745638 @GiorgiaMeloni Sono voti di ex FI, ex PSI, ex DC. Che poi sono andati alla Lega che sta calando. Tra… -