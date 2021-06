Un francobollo per Firenze: simbolo della ripresa post Covid (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un francobollo per rappresentare la voglia di Firenze di rinascere dopo la pandemia Covid 19. Piazza Santa Croce fotografata in un giorno di lockdown. Un francobollo dedicato a Firenze dal Ministero dello Sviluppo Economico “L’Italia riparte…Firenze ti aspetta”. È questo l’incipit che celebra l’emissione, da parte del ministero dello Sviluppo economico, di un francobollo ordinario dedicato a Firenze all’interno della serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano”.Il francobollo è stampato dall’Istituto ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 30 giugno 2021) Unper rappresentare la voglia didi rinascere dopo la pandemia19. Piazza Santa Croce fotografata in un giorno di lockdown. Undedicato adal Ministero dello Sviluppo Economico “L’Italia riparte…ti aspetta”. È questo l’incipit che celebra l’emissione, da parte del ministero dello Sviluppo economico, di unordinario dedicato aall’internoserie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano”.Ilè stampato dall’Istituto ...

