Un detenuto a Santa Maria Capua Vetere: "Calci, pugni e manganellate. Non lo dimenticherò mai" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo oltre un anno ha ancora paura e rivive quelle scene di «violenza assurda», come se fossero accadute poche ore fa: «mi hanno ucciso di mazzate, dal primo piano al seminterrato sono sceso con Calci,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo oltre un anno ha ancora paura e rivive quelle scene di «violenza assurda», come se fossero accadute poche ore fa: «mi hanno ucciso di mazzate, dal primo piano al seminterrato sono sceso con,...

Advertising

rubio_chef : 'Qui è Santa Maria, è il capolinea: qui ti uccidiamo' cit. uno dei 52 vermi della polizia penitenziaria fermati per… - ciropellegrino : 'Erano demoni': il racconto di Enzo, ex detenuto in sedia a rotelle picchiato nel carcere di Santa Maria… - SkyTG24 : Detenuti picchiati con manganelli e calci nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere, la testimonianza di un detenuto in… - brongosalvatore : RT @ciropellegrino: 'Erano demoni': il racconto di Enzo, ex detenuto in sedia a rotelle picchiato nel carcere di Santa Maria - AnnickQuemper : Erano demoni: il racconto di Enzo, ex detenuto in sedia a rotelle picchiato nel carcere di Santa Maria -