Ultime Notizie Serie A: Dybala capitan futuro della Juve, svelato il pallone per la prossima stagione (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.00 – Juve, Trezeguet ai saluti – David Trezeguet lascia il ruolo di Brand Ambassador bianconero. I dettagli. Ore 12.00 – svelato il nuovo pallone della Serie A – La Nike ha svelato il pallone che sarà utilizzato nella stagione 2021-2022. Le immagini. Ore 11.30 – Dybala capitan futuro della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.00 –, Trezeguet ai saluti – David Trezeguet lascia il ruolo di Brand Ambassador bianconero. I dettagli. Ore 12.00 –il nuovoA – La Nike hailche sarà utilizzato nella2021-2022. Le immagini. Ore 11.30 –...

Advertising

fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - fanpage : Focolaio Covid al Billionaire, per la Procura è epidemia colposa - fanpage : #Variantedelta, la cancelliera Merkel non è ottimista - Lucagrossi66 : Funzionicchia.?? Variante Delta, un 28enne è stato ricoverato al Cotugno: era già vaccinato - rcatania68 : RT @maurobiani: Ultime notizie. Vignetta 2013. -