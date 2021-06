Udinese, individuato il successore di Musso: è Agustin Rossi del Boca Juniors (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Udinese pensa ad Agustin Rossi per sostituire Juan Musso, sempre più vicino all’Atalanta. Le ultime sul mercato dei bianconeri L’Udinese pensa ad Agustin Rossi per sostituire Juan Musso, sempre più vicino all’Atalanta. L’argentino vestirà nerazzurro per 20 milioni di euro che il club verserà nelle casse dei friulani. Come riportato da Sky Sport, il successore potrebbe arrivare dal Boca Juniors. Proseguono i contatti tra l’Udinese e i sudamericani per il cartellino del classe ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) L’pensa adper sostituire Juan, sempre più vicino all’Atalanta. Le ultime sul mercato dei bianconeri L’pensa adper sostituire Juan, sempre più vicino all’Atalanta. L’argentino vestirà nerazzurro per 20 milioni di euro che il club verserà nelle casse dei friulani. Come riportato da Sky Sport, ilpotrebbe arrivare dal. Proseguono i contatti tra l’e i sudamericani per il cartellino del classe ...

Ultime Notizie dalla rete : Udinese individuato Calciomercato del 29 giugno 2021: Kolarov e Musso tra i nomi del giorno ... l'Atalanta sarebbe sempre più vicina a Juan Musso , portiere argentino classe 1994 dell'Udinese; ... in caso di partenza di Tomiyasu il club felsineo avrebbe già individuato il potenziale sostituto in ...

Cade in parete sul Creton di Culzei nelle Dolomiti Pesarine Dopo alcune rotazioni i soccorritori hanno individuato due alpinisti alla base di una parete del ... Uno dei due era ferito, un udinese. Proprio al primo tiro di corda una roccia gli si è staccata ...

Mercato Udinese – Individuato il sostituto di Musso Mondo Udinese La Fiorentina scarica Ribery. Musso all'Atalanta: tutte le cifre dell'affare L'Atalanta valuta il suo cartellino circa 15-18 milioni di euro Colpo da 20 milioni: Musso va all'Atalanta. Da Firenze a Bergamo, dove l'Atalanta ha perfezionato un altro colpo: Juan Musso. Tornando a ...

L'Udinese prepara il post-Musso: tutto su Matheus del Braga, Rossi del Boca Juniors l'alternativa L'alternativa è Augustin Rossi del Boca Juniors, attualmente in seconda fila Secondo il Corriere dello Sport, il profilo individuato è quello di Matheus, classe '92 in forza allo Sporting Braga, per i ...

