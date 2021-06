Ucraina, Tassotti: «Risultato storico. Malinovskyi non è al 100%» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mauro Tassotti parla della storica qualificazione ai quarti di Euro 2020 dell’Ucraina: le dichiarazioni anche su Malinovskyi Mauro Tassotti, vice di Shevchenko, ha parlato dell’Europeo dell’Ucraina. Le sue parole a Radio 24. QUARTI DI FINALE – «Risultato storico per l’iUcraina, non era mai successo, un popolo in festa e siam felici di avergli dato questa soddisfazione. Avevamo cominciato non al nostro livello. La Nazionale è lo specchio del campionato e quello ucraino ora sta attraversando un buon momento». SINGOLI – «Zinchenko è un giocatore ormai forte a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mauroparla della storica qualificazione ai quarti di Euro 2020 dell’: le dichiarazioni anche suMauro, vice di Shevchenko, ha parlato dell’Europeo dell’. Le sue parole a Radio 24. QUARTI DI FINALE – «per l’i, non era mai successo, un popolo in festa e siam felici di avergli dato questa soddisfazione. Avevamo cominciato non al nostro livello. La Nazionale è lo specchio del campionato e quello ucraino ora sta attraversando un buon momento». SINGOLI – «Zinchenko è un giocatore ormai forte a ...

