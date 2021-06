(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Èil protagonista della terza puntata del secondo ciclo di '– L'del', in onda su Skyalle 20.45, su Skylunedì 5 luglio alle 19.00 e disponibile On Demand e sul sito Sky.it. L'incontro con l'imprenditore filosofo è l'occasione per parlare, fra l'altro, del suo lavoro, del suo rapporto con L'Italia, i giovani e la filosofia. Essere considerato un imprenditore filosofo “mi onora – ha spiegato. Ma mi onora un po' di più se mi dicono che sono una persona ...

Advertising

TV7Benevento : Tv: domani su Sky Tg24 'Vite – l’arte del possibile', ospite Brunello Cucinelli (3)... - TV7Benevento : Tv: domani su Sky Tg24 'Vite – l’arte del possibile', ospite Brunello Cucinelli (2)... - TV7Benevento : Tv: domani su Sky Tg24 'Vite – l’arte del possibile', ospite Brunello Cucinelli... - VetensPlay : @GaetanoAlessio3 @FeliceRaimondo Aspetta un attimo, che domani dovrebbe uscire l'offerta con anche infinity e magar… - SportandoIT : FIBA OQT: domani a Belgrado Italia-Portorico (16.30, live su Sky Sport Uno e Rai Sport) -

Ultime Notizie dalla rete : domani Sky

Sky Tg24

Daal via il Green Pass europeo. Preoccupa la variante Delta: il 20% dei contagi in Francia appartiene a questa mutazione, in Russia record di morti e piano vaccinale in panneA inaugurare,sera alle 21.15,Serie, in prima TV assoluta, L'ASSISTENTE DI VOLO " THE FLIGHT ATTENDANT , un apprezzatissimo thriller dai risvolti divertenti e surreali, firmato da Steve ...Condividi questo articolo:Roma, 30 giu. (Adnkronos) – È Brunello Cucinelli il protagonista della terza puntata del secondo ciclo di ‘Vite – L’arte del possibile’, in onda su Sky Tg24 domani alle 20.45 ...FIBA Olympic Qualifying Tournament Italia-Portorico domani a Belgrado Palla a due alle ore 16.30, live Sky Sport Uno e Rai Sport Sacchetti: “Siamo pronti e vogliamo iniziare bene. Testa solo alla prim ...