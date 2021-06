Tsunami Grillo su Conte | e ora il Movimento rischia l' implosione

Leggi su agi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - '' sul5 stelle. Dopo la conferenza stampa di Giuseppe, arriva infatti dal Garante una risposta che - secondo fonti di rilievo - finisce per mettere a rischio non solo i gruppi parlamentari, ma anche la tenuta del governo. "Vanno affrontate le cause per risolvere l'effetto ossia i problemi politici, idee, progetti, visione, e i problemi organizzativi, merito, competenza, valori e rimaneredecentralizzato, ma efficiente. E, mi dispiace, non potrà risolverli perchè non ha nè visione politica, nè capacita' manageriali. Non ha esperienza di ...