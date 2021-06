Truffa all'Inps, pensione di invalidità senza visita medica: tre arresti, anche un medico legale (Di mercoledì 30 giugno 2021) In cambio di denaro e regali certificavano false invalidità senza nemmeno una visita medica per ottenere l'indennità dall' Inps : con queste accusa la guardia di finanza di Foggia e gli agenti della ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 giugno 2021) In cambio di denaro e regali certificavano falsenemmeno unaper ottenere l'indennità dall': con queste accusa la guardia di finanza di Foggia e gli agenti della ...

