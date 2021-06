Tribunale Ue respinge ricorso su salvataggio Banca Marche

(Di mercoledì 30 giugno 2021) "La risoluzione didelleda parte delle autorità italiane è stata essenzialmente determinata dal suo stato di dissesto. La Commissione non può essere ritenuta responsabile di aver ...

Agenzia ANSA

La Commissione non può essere ritenuta responsabile di aver impedito il suo salvataggio": lo scrive ildell'Ue nella sentenza della causa che gli istituti azionisti e obbligazionisti ...Con la sua sentenza odierna, in sintesi, ilil ricorso con la motivazione che, chi lo ha promosso, non ha dimostrato 'l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento ..."La risoluzione di Banca delle Marche da parte delle autorità italiane è stata essenzialmente determinata dal suo stato di dissesto. (ANSA) ...Lo ha stabilito il Tribunale Ue, sentenza T 635/19, affermando la che la risoluzione dell'istituto di credito è dipesa dal suo stato di dissesto ...