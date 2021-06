Trevi smentisce voci su manovra finanziaria da 130-150 milioni

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) –Industriale, azienda quotata su MTA e specializzata nelle fondazioni speciali e consolidamenti di terreni, ha precisato in una nota che non è previsto che il consiglio di amministrazione della società in programma questo pomeriggio assuma determinazioni in merito ad una “di 130-150“. Stamattina Il Messaggero aveva scritto che la società starebbe per finalizzare unaper far fronte alle difficolta finanziarie della società. Inoltre, la società ha detto che – come già comunicato al mercato il 23 ...