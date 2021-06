"Trattati come schiavi, siamo animali?". Viaggio tra i lavoratori della logistica che montano i mobili (Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - Dodici ore di lavoro trasportando a piedi mobili pesanti su per le scale anche per dieci piani, senza pausa pranzo, facendo a volte la pipì nelle bottigliette di plastica dentro al furgone per non perdere tempo, pagandosi le pastiglie dei freni del furgone aziendale di tasca propria quando si consumano. Questo e altro raccontano all'AGI una decina di lavoratori della logistica di una società appaltatrice di `Mondo Convenienza' incontrati nella sede milanese del Si Cobas, il sindacato che raccoglie più operai del settore a cui era iscritto, come delegato di Novara, Adil Belakhdin, investito e ucciso da un camionista ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - Dodici ore di lavoro trasportando a piedi mobili pesanti su per le scale anche per dieci piani, senza pausa pranzo, facendo a volte la pipì nelle bottigliette di plastica dentro al furgone per non perdere tempo, pagandosi le pastiglie dei freni del furgone aziendale di tasca propria quando si consumano. Questo e altro raccontano all'AGI una decina didi una società appaltatrice di `Mondo Convenienza' incontrati nella sede milanese del Si Cobas, il sindacato che raccoglie più operai del settore a cui era iscritto,delegato di Novara, Adil Belakhdin, investito e ucciso da un camionista ...

"Trattati come schiavi, siamo animali?". Viaggio tra i lavoratori della logistica che montano i mobili
AGI - Agenzia Italia

Camioncino contro gli operai in sciopero della Miliardo Yida di Pontecurone: un ferito
Un camioncino si è scagliato contro gli operai della Miliardo Yida che stavano scioperando. Un ferito, con il clima che resta molto teso.

