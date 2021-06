Transizione green sì, ma occhio alla Cina. Scrive Harth (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non è tutto oro quel che luccica. Men che meno nella cosiddetta Transizione verde, parola d’ordine per il prossimo trentennio e il Recovery plan post Covid-19. Un business miliardario che in Italia – come ricordato da Gabriele Carrer su queste pagine – avrà un valore di almeno 55,4 miliardi di euro, rappresentando la fetta più grande degli investimenti pubblici per la ripartenza. Oro quindi sì, ma basta grattare un pochino per vedere che sotto rischia esserci poco di brillante. Anzi, rappresenta l’ennesima partita in cui la Cina, la “fabbrica del mondo” – anche se la Repubblica popolare tale non vorrebbe più essere –, potrebbe riuscire, ancora una volta, a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non è tutto oro quel che luccica. Men che meno nella cosiddettaverde, parola d’ordine per il prossimo trentennio e il Recovery plan post Covid-19. Un business miliardario che in Italia – come ricordato da Gabriele Carrer su queste pagine – avrà un valore di almeno 55,4 miliardi di euro, rappresentando la fetta più grande degli investimenti pubblici per la ripartenza. Oro quindi sì, ma basta grattare un pochino per vedere che sotto rischia esserci poco di brillante. Anzi, rappresenta l’ennesima partita in cui la, la “fabbrica del mondo” – anche se la Repubblica popolare tale non vorrebbe più essere –, potrebbe riuscire, ancora una volta, a ...

