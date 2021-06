Transizione ecologica, CREA insieme ad Enel per lo sviluppo dell’agrivoltaico (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Il Direttore Enel Italia, Carlo Tamburi, e Carlo Gaudio, Presidente del CREA, il più grande ente di ricerca dedicato all’agroalimentare, hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere ricerca, sperimentazione e attività pilota su soluzioni per favorire la sinergia tra energie rinnovabili e agricoltura, ponendo al centro la sostenibilità, le necessità di sviluppo di nuova capacità fotovoltaica in Italia, i bisogni specifici dei territori e quelli del mondo imprenditoriale del settore. A partire dal comune impegno per la sostenibilità dei rispettivi settori, Ente e Azienda hanno condiviso l’opportunità di un’azione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Il DirettoreItalia, Carlo Tamburi, e Carlo Gaudio, Presidente del, il più grande ente di ricerca dedicato all’agroalimentare, hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere ricerca, sperimentazione e attività pilota su soluzioni per favorire la sinergia tra energie rinnovabili e agricoltura, ponendo al centro la sostenibilità, le necessità didi nuova capacità fotovoltaica in Italia, i bisogni specifici dei territori e quelli del mondo imprenditoriale del settore. A partire dal comune impegno per la sostenibilità dei rispettivi settori, Ente e Azienda hanno condiviso l’opportunità di un’azione ...

Transizione ecologica, CREA insieme ad Enel per lo sviluppo dell’agrivoltaico (Teleborsa) – Il Direttore Enel Italia, Carlo Tamburi, e Carlo Gaudio, Presidente del CREA, il più grande ente di ricerca dedicato all’agroalimentare, hanno siglato un protocollo d’intesa ...

