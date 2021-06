Tour de France: arrestata la tifosa che ha provocato una disastrosa caduta (Di mercoledì 30 giugno 2021) . Fondamentali le testimonianze di chi l’ha vista fuggire Tour de France (Getty Images)Probabilmente non vi è uno sport più bello, appassionante, coinvolgente del ciclismo. Probabilmente non vi è uno sport dove la sofferenza, la fatica, la gioia ed il dolore del corridore vengano trasmesse con immediatezza assoluta a chi lo sta osservando. Dal divano di casa ed ancor più sulla strada, si avverte una sorta di sintonia con l’atleta in corsa che ci porta a vivere intensamente, in prima persona, ogni suo particolare stato d’animo. Ti potrebbe interessare>>> Ciclismo, Egan Bernal vince il Giro d’Italia: la classifica finale – VIDEO Il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 giugno 2021) . Fondamentali le testimonianze di chi l’ha vista fuggirede(Getty Images)Probabilmente non vi è uno sport più bello, appassionante, coinvolgente del ciclismo. Probabilmente non vi è uno sport dove la sofferenza, la fatica, la gioia ed il dolore del corridore vengano trasmesse con immediatezza assoluta a chi lo sta osservando. Dal divano di casa ed ancor più sulla strada, si avverte una sorta di sintonia con l’atleta in corsa che ci porta a vivere intensamente, in prima persona, ogni suo particolare stato d’animo. Ti potrebbe interessare>>> Ciclismo, Egan Bernal vince il Giro d’Italia: la classifica finale – VIDEO Il ...

