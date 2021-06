Tour de France 2021 | tappa di domani Tours-Chateauroux | percorso e altimetria

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Con la cronometro che si terrà quest’oggi, la classifica deldepuò cambiare fisionomia e vedere un nuovo uomo in maglia gialla. Le cose non dovrebbero cambiare con la frazione di, las-di 160,6 chilometri, altra giornata dedicata completamente ai velocisti.Giornata praticamente pianeggiante, con una sola difficoltà altimetrica situata dopo poco più di 70 chilometri: la Cote de Saint-Aignan non è una di quelle ascese che metterà in difficoltà il gruppo, con i suoi 2100 metri e una pendenza media che nemmeno supera il ...

DIRETTADE2021: OGGI INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA CLASSIFICA! Al quinto giorno ilde2021 ci propone già un momento molto importante per la classifica . Oggi, mercoledì 30 giugno, la ...Prima giornata davvero importante alde2021 . E' infatti il giorno della quinta tappa, la cronometro individuale di 27,2 chilometri da Changé a Laval, che sicuramente potrà portare nuovi e importanti distacchi in classifica ...Con la cronometro che si terrà quest'oggi, la classifica del Tour de France 2021 può cambiare fisionomia e vedere un nuovo uomo in maglia gialla. Le cose non dovrebbero cambiare con la frazione di dom ...Il Tour de France 2021 è pronto a ricevere una scossa importante dall’odierna Changé – Laval Espace Mayenne, una cronometro di 27 chilometri. Il grande favorito per il successo parziale è il belga Wou ...