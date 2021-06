Tour de France 2021 | tappa 6 | percorso | altimetria | favoriti e orari tv

Advertising

ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - fanpage : La donna che ha provocato la maxi caduta al Tour de France è stata individuata e arrestata - Corriere : Tour: arrestata la donna che ha provocato la caduta di sabato - sportli26181512 : Tour, fermata la tifosa che ha causato la caduta nella 1^ tappa: è francese: Identificata e posta in stato di fermo… - STnews365 : Tour de France, van der Poel oltre le più rosee aspettative 'Sono sorpreso, le cose stanno andando meglio di quanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

La prima parte delde, cadute a parte, non lascia molto spazio allo spettacolo e anche la sesta tappa da Tours a Chateroux dovrebbe proporre un arrivo in volata di gruppo.2021, ...La spettatrice con il cartello , che sabato scorso ha provocato la maxi - caduta e il ferimento di un impressionante gruppo di ciclisti in gara alde, è stata identificata e posta in stato di fermo dalla polizia transalpina, secondo quanto si apprende da fonti dell'inchiesta. La donna, una francese , nel corso della prima tappa Brest ...TOUR DE FRANCE - Ecco le parole di Alaphilippe che ha spiegato le sensazioni vissute durante la crono di Laval. Lui che era uno dei favoriti per sfilare la maglia gialla a van der Poel, è invece scivo ...Quinta piazza nella cronometro di Laval Espace Mayenne, 27 chilometri volati, in una specialità che ovviamente non è propriamente la sua. Un inizio di Tour de France, il primo della carriera, per Math ...