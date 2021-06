Tour de France 2021 | Tadej Pogacar micidiale a cronometro | avversario di Filippo Ganna alle Olimpiadi?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 giugno 2021)ha fatto corsa a sé nell’odierna primadelde, la Changé-Laval Espace Mayenne di 27 chilometri. Il fuoriclasse sloveno ha vinto rifilando 17? al campione d’Europa Stefan Kung e più di venti a tutti gli altri. Solo nove corridori sono stati in grado, oltretutto, di subire un passivo inferiore al minuto dal capitano della UAE Team Emirates. Stante la prestazione odierna e quella dell’anno scorso nell’indimenticabilede La Planche des Belles Filles, non si può non considerareuno dei papabili alla ...