Tour de France 2021, Mattia Cattaneo: “Ho lavorato tanto a crono. La vittoria di Cavendish? Sono in camera con lui…” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mattia Cattaneo ha confezionato una bellissima prestazione nella cronometro individuale del Tour de France. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha disputato al massimo delle sue potenzialità la quinta tappa della Grande Boucle, leggendo alla perfezione i 27,2 km contro il tempo. Il ciclista lombardo ha dimostrato ancora una volta di poter dire la sua in questa tipologia di sforzi e si è issato momentaneamente al comando della classifica parziale, prima dell’arrivo dello scatenato svizzero Stefan Kueng. Matteo Cattaneo ha espresso le proprie emozioni ai microfoni della Rai: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021)ha confezionato una bellissima prestazione nellametro individuale delde. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha disputato al massimo delle sue potenzialità la quinta tappa della Grande Boucle, leggendo alla perfezione i 27,2 km contro il tempo. Il ciclista lombardo ha dimostrato ancora una volta di poter dire la sua in questa tipologia di sforzi e si è issato momentaneamente al comando della classifica parziale, prima dell’arrivo dello scatenato svizzero Stefan Kueng. Matteoha espresso le proprie emozioni ai microfoni della Rai: ...

Advertising

Eurosport_IT : 'La leggenda di Cannonball esiste ancora' ??????? Che rimonta di Mark Cavendish per la vittoria n°31 al Tour de Fra… - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - occhio_notizie : Tour de France, arrestata la donna che ha causato la maxi-caduta: era sparita da 4 giorni - ValerioIafrate : Al #Tour non si scherza. Giustamente. -