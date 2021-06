Tour de France 2021 | Julian Alaphilippe | “Non ho mai trovato buone sensazioni durante la cronometro”

(Di mercoledì 30 giugno 2021)ha sfornato una prestazione al di sotto delle aspettative nell’odierna primadelde, la Changé-Laval Espace Mayenne di 27 chilometri. Il campione del Mondo ha concluso la prova al quattordicesimo posto e ha perso ben 1’14” dal vincitore Tadej Pogacar. Il transalpino, che prima della partenza sognava la maglia gialla, inoltre, ha subito anche un passivo di 44? dal leader Mathieu van der Poel. Dopo oggi, diventa complicato, per, sognare il podio finale. Il transalpino sulle montagne è inferiore a diversi atleti e non ...

La spettatrice con il cartello , che sabato scorso ha provocato la maxi - caduta e il ferimento di un impressionante gruppo di ciclisti in gara alde, è stata identificata e posta in stato di fermo dalla polizia transalpina, secondo quanto si apprende da fonti dell'inchiesta. La donna, una francese , nel corso della prima tappa Brest ...La polizia francese ha arrestato la spettatrice responsabile della rovinosa maxi caduta nella prima tappa delde. La donna, che secondo quanto riportano i media locali è di nazionalità francese, è accusata di avere deliberatamente messo a rischio la sicurezza pubblica . Sabato, nella prima tappa ...Julian Alaphilippe ha sfornato una prestazione al di sotto delle aspettative nell'odierna prima cronometro del Tour de France 2021, la Changé-Laval Espace Mayenne di 27 chilometri. Il campione del Mon ...La donna aveva fatto perdere le tracce per quattro giorni e ora rischia una multa e una denuncia dal ciclista costretto al ritiro ...